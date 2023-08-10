الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستقر على تمديد عقد كولر حتى 2026

مارسيل كولر
مارسيل كولر

ينتظر مسئولو النادي الأهلي، عودة مارسيل كولر المدير الفني للفريق من سويسرا بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب انتهاء الموسم.

ويرغب الأهلي في تمديد عقد السويسري مارسيل كولر لموسمين آخرين بخلاف الموسم الجديد، ليستمر في قيادة المارد الأحمر حتى صيف 2026.

وحقق مارسيل كولر نجاحات كبيرة في موسمه الأول مع النادي الأهلي، وتمكن من قيادة الفريق للتتويج بخمسة ألقاب.

ويستأنف الأهلي تدريباته يوم 24 أغسطس الجاري قبل الدخول في معسكر مغلق بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي، الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل لإقامة المعسكر الذي تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر مدرب الفريق.

الاهلى السويسري مارسيل كولر تجديد عقد مارسيل كولر تمديد عقد كولر حتى 2026

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