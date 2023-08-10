الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. افتتاح معرض "مسيرتي" لـ مجدي خضير بالهناجر

معرض مسيرتى
معرض "مسيرتى

تستضيف قاعة العرض بمركز الهناجر بساحة دار الأوبرا مساء غدٍ الجمعة معرض "مسيرتى" للفنان مجدى خضير، يفتتح المعرض الفنان الكبير خضير البور سعيدى فنان الخط الشهير وشقيق الفنان مجدى خضير. يضم المعرض 60 لوحة بخامات الرصاص والباستيل والأكليرك والزيت والطرق على النحاس.

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ويقول الفنان مجدى خضير عن معرضه: "هذا المعرض يضم الكثير من أعمالى التى نفذتها فى فترات متباعدة من حياتى ولهذا وقع اختيارى على عنوان "مسيرتى"، ولفت إلى أنه عاشق للخط العربى والفن التشكيلى منذ طفولته، حيث بدأ الرسم على الحوائط والجدران وعلى الأسفلت واشتهر بذلك منذ الصغر.

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وتابع "صقلت موهبتي بالتحاقى بالتربية الفنية وحققت الكثير من أمنياتي عقب التخرج، وأحمد الله اننى نشأت فى عائلة فنية فى بور سعيد الباسلة لأن هذا ساعدنى كثير فى بداية الطريق".

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الفنان مجدي خضير، مواليد بور سعيد تخرج فى كلية التربية الفنية 1981، وحاصل على دبلوم الخط العربى ودبلوم التخصص فى الخط والتذهيب، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين ونقابة الخط العربى، أقام العديد من المعارض الشخصية.

كما شارك فى الكثير من المعارض الجماعية فى كل من مصر والسعودية والإمارات وله مقتنيات فى عدة جهات فى لندن وباريس وأمستردام والسعودية والامارات، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 أغسطس الجارى.

مركز الهناجر معرض مسيرتى مجدى خضير الفنان الكبير خضير البور سعيدى شقيق الفنان مجدى خضير

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