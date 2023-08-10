الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهرجان العلمين.. بدء توافد جمهور حفل بهاء سلطان وكارول سماحة

حفل بهاء سلطان وكارول
حفل بهاء سلطان وكارول سماحة

قالت شروق وجدي، موفدة "إكسترا نيوز"، إن الممشى السياحي بمهرجان العلمين، يشهد العدد من العروض للفرق الشعبية على طول الممشى.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، أن الفرق التي تؤدي عروضها على الممشى السياحي تضم فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة النيل للموسيقى، والحرية للفنون الشعبية، وكل فرقة تبعد عن الأخرى بعدة أمتار تتناسب مع طول الممشى.

وتابعت أنه تم فتح الأبواب للجمهور بحفل الفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة، مشيرة إلى أنه يوجد شاشات ضخمة على الممشى لنقل الحفل حتى يستطيع  الجمهور متابعة الحفل.

حفل للموسيقار عمر خيرت

وأشارت إلى أن الجمهور على موعد الليلة مع حفل الموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير.

موفدة اكسترا نيوز مهرجان العلمين فتح الأبواب بهاء سلطان كارول سماحة عمر خيرت الممشى السياحي للفرق الشعبية

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