الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ناد مجهول يدخل فى سباق التعاقد مع هارى كين

هاري كين
هاري كين

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بشأن مصير الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير.

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب هاري كين من الانضمام لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، بعدما توصل النادي الألماني لاتفاق مع إدارة السبيرز بشأن التعاقد مع كين.

وذكرت مجلة بيلد الألمانية أن هناك ناديا مجهولا ظهر في سباق التعاقد مع هاري كين وقدم عرضًا أفضل من الذي قدمه بايرن ميونخ.

وأشارت بيلد إلى أن هذا النادي سينتظر بموجب عرضه للموسم المقبل حتى يصبح هاري كين لاعبًا حرًا ويضمه مجانًا.

ورجحت المجلة أن يكون هذا النادي واحدًا من الأسماء الآتية: باريس سان جيرمان، تشيلسي، مانشستر يونايتد.

وبدأ هاري كين مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011، وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.

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