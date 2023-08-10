الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إحباط محاولة لتهريب عدد من الرولات والتروس المعدنية عبر منفذ العوجة البري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكن رجال الجمارك بمنفذ العوجة البري برئاسة رياض فضل البنا مدير عام منفذ العوجة البري من ضبط محاولة تهريب عدد الرولات البلاستيكية والتروس المعدنية وقطع غيار ماكينات الخياطة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وبناءًا على مذكرة اشتباه من إدارة الأمن الجمركي وإدارة الفحص بالأشعة وقسم البحث الجنائي بميناء العوجة البري بوجود بضائع مخالفة ضمن مشمول شهادة صادر رقم 3915 لسنة 2023.

وبعرض السيارة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرف حسن محمد حسن وعبدالرحمن سليم مأموري الفحص بالأشعة أفادا بوجود كثافات مختلفة .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من محمد فرج محارب مدير إدارة الحركة وطارق محمد وسامي حسين محمد مأمورى التعريفة تحت اشراف سمير السيد خليل مدير ادارة الوارد رئيس الوردية فتبين وجود 105 رول بلاستيك شفاف من لدائن PVC صيني المنشأ وعدد من قطع غيار ماكينات الخياطة المتنوعة منشأ الصين و 41 ترس معدني متنوع أحجام مختلفه صناعة تايواني داخل السيارة.

قرر رياض فضل البنا مديرعام ميناء العوجة البري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2023 وحرره محمود عارف سالم بإدارة الشئون القانونية.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مبلغ 470700 الف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والمستشار سلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة علي المواني والمنافذالجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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