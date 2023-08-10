الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية لعمال المحلة: تكرار الفعاليات لتلبية كافة الاحتياجات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وسط أجواء سادتها حالة من البهجة والسرور، شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، عمال الشركة بختام فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، والتي استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية، والتي تضمنت قوافل طبية شاملة، ندوات تثقيفية وتوعوية، عروض ثقافية، دعم اجتماعي للعمال، بيع سلع ومواد غذائية بأسعار مدعمة، توفير فرص عمل لأسر العاملين دورات لغات وبرمجة وتنمية مهارات حرفية ويدوية.

وتفقد المحافظ استمرار الندوات التوعوية لعمال الشركة والقافلة الطبية الشاملة للاطمئنان على صحة جميع العاملين لدى الشركة بالإضافة إلى تفقد العربات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية والشركة الوطنية والمخصصة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنوعت بين سيارات لبيع السلع الغذائية وبيع اللحوم والأسماك.

ووزع محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي على أسر وأطفال العاملين بالشركة والتي رسمت البسمة على وجوه الأطفال.

وخلال الفعاليات حرص المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي على الاستماع لآراء العمال ومتطلباتهم، واعدًا إياهم بتكرار هذه الفعاليات لتلبيتها.

ومن جانبهم عبر العمال عن سعادتهم البالغة بأعمال التطوير الجارية بالشركة بهدف النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وكذلك الفعاليات التي نظمتها المحافظة والتي يرأسها الدكتور طارق رحمي والتي جاءت تلبي كافة احتياجاتهم، مثمنين حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير كافة الخدمات لهم.

رحمي يعد عمال المحلة بتكرار الفاعليات لتلبية كافة

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