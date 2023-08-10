الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. حفل للفنان مايكل أنسي ببيت العود العربي

ما يكل أنسي
ما يكل أنسي

يقيم بيت العود العربي ببيت الهراوي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء السبت حفلاً موسيقيًا للفنان مايكل أنسى.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال كبار الملحنين منهم: نصير شمة ، عمار الشريعي وطارق الجندي إلى جانب عدد من مؤلفاته.

والتحق أنسي ببيت العود العربي 2015 وتخرج بامتياز عام 2017 له العديد من التجارب الموسيقية أهمها مشروعه "حالة عود" فى 2019

بيت العودي العربي

بدأ نصير شمة تأسيس بيت العود العربي في تونس عام 1993، وتم إطلاق أول فرع لبيت العود العربي رسمياً في عام 1998 من قبل دار الأوبرا في القاهرة بدعم وتشجيع من فنانة الأوبرا المبدعة الدكتورة رتيبة الحفني، وكانت أول مدرسة مخصصة لتعليم العود كأداة موسيقية منفردة. 

واكتسب بيت العود العربي شهرة وصيتاً كمدرسة تعليم عود، خاصة بعد افتتح له عدة فروع في مناطق مختلفة من العالم كان آخرها فرع بيت العود العربي في أبوظبي والإسكندرية

صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

بيت العود العربي قطاع صندوق التنمية الثقافية مايكل أنسى أعمال كبار الملحنين نصير شمة

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