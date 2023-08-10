أسرة "طرزان طنطا" تنفي وفاته بسبب جرعة منشطات زائدة

شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية حالة من الحزن العميق بعد وفاة البطل الرياضي طارق محمد، المعروف إعلاميًا بلقب "طرزان الغربية"، وذلك جراء تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد أثارت وفاته صدمة كبيرة في أوساط المجتمع الرياضي والمحلي.

تميز طارق محمد، الشهير بـ"طرزان طنطا"، بمهاراته الاستثنائية في رياضة ألعاب القوى الخارقة، حيث نجح في سحب عدة سيارات تريلا في تجربة تعكس قدرته الفائقة وقوته البدنية. كما استطاع سحب أكثر من 15 سيارة ملاكي في منطقة المرشحة بمدينة طنطا، ما جعله يحظى بشهرة واسعة وتقدير كبير من قبل الجمهور.

وطالما حاول دخول موسوعة جينز للأرقام القياسية، حتى نجح في العام الماضي عندما تمكن من سحب عدد من التريلات بلغت وزنها 1.5 طن.

وناشدت أسرة اللاعب الجميع عدم الخوض في تفاصيل وفاته، مؤكدة أن الأقاويل التي تتحدث عن تناوله جرعة زائدة من المنشطات هي مجرد شائعات غير صحيحة.

وأوضحت أنه عندما حاولت الأسرة إيقاظه من النوم، اكتشفوا بأنه قد فارق الحياة، وتم توقيع الكشف الطبي عليه فوجدوا أنه أصيب بجلطة في القلب أثناء نوم.

وكان طارق محمد، يعتبر قدوة رياضية للشباب في المنطقة، حيث كان يسعى دائمًا لتحقيق الإنجازات الرياضية وتحطيم الحواجز والأرقام القياسية.

وأكد أهالي منطقته أن فقدانه سيكون خسارة كبيرة لأهل المنطقة وللمجتمع الرياضي ولكل من عرفه وتعامل معه لأنه شخص مهذب وطموح وكان يقف مع الحق.

وأعرب شباب المنطقة عن حزنهم العميق لفقدان هذا البطل الرياضي الواعد، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته ومحبيه.

ويأمل أهل المنطقة، أن يكون هذا الحدث المحزن مناسبة لتذكر أهمية الرعاية الصحية والفحوصات الدورية للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية.

ويمكننا الاستفادة من إرث طارق محمد وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة بشكل صحي وآمن، والسعي نحو تحقيق أحلامهم الرياضية بأعلى المستويات.

ونقل أهالي المنطقة تعازيهم الحارة لأسرة البطل الراحل آملين أن يرقد في سلام، إن وفاته فقد كبير لمدينة طنطا ولمجتمع الرياضة بأسره.