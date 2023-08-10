الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميركاتو المظاليم.. غزل المحلة يضم 3 لاعبين وبتروجت يتعاقد مع الصعيدي

محمد حسين مع مسؤولي
محمد حسين مع مسؤولي النصر للتعدين

واصلت أندية دوري المحترفين ودوري القسم الثاني تدعيم صفوفها باللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد حيث تعاقد غزل المحلة مع محمود غالى لاعب إنبى ووادى دجلة وبتروجيت وطنطا السابق وعلي بسيوني لاعب بني عبيد وعبد الر حيم عموري لاعب الحمام.

وتعاقد دجلة مع وليد عطية مهاجم بترول أسيوط وقام لافيينا بضم علي خالد وشهرته "روقه لاعب الوسط مواليد 2002 قادمًا من الزمالك وأحمد سعد مدافع ديروط.

وتعاقد بتروچت مع أحمد الصعيدي مهاجم إف سي زد وزميله مصطفى سلطان، وقام الجمهورية شبين بضم أبو بكر زغلول لاعب الشمس.

وتعاقد النصر للتعدين مع محمد حسين ظهير أيمن اتحاد الشرطة والعبور السابق وبابا كونيه لاعب طنطا وأبوقير للأسمدة السابق وقام منتخب السويس يتعاقد بضم فاروق خالد لاعب الألومنيوم وأمير صابر مدافع الجمهوريه شبين.

فاروق خالد أثناء التوقيع للسويس 

وتعاقد الأوليمبي مع محمد حمدان لاعب المنصورة وباسم عبد العزيز مدافع الانتاج الحربي وقام دمنهور بالتعاقد مع  اللاعب عبدالله الهواري، بينما تعاقد الإنتاج الحربي مع محمد نبيل مدافع  الاتصالات.

وأبرم مالية كفر الزيات صفقتين بضم عبدالله الرويني لاعب الأوليمبي ودمنهور السابق ومحمد عاطف حارس بورفؤاد السابق.

وتعاقد المريخ البورسعيدي مع محمد موافي ظهير أيسر بورفؤاد وأخيرًا تعاقد تيم اف سي الصاعد حديثاً للقسم الثاني مع محمد أبو جريشة لاعب السرو ومستقبل وطن.

دوري المحترفين غزل المحله بتروجت فريق لافيينا وادي دجلة

الأكثر قراءة

ما خشيت منه مصر حدث فى إيطاليا.. مأساة فى حفل ترافيس سكوت الأخير

إصابة 60 شخصًا.. جدل كبير بعد حفل "ترافيس سكوت" فى روما

تشييع جنازة شهداء لقمة العيش بالفيوم

رسميًا.. تعديل موعد نهائى البطولة العربية للأندية بين الهلال والنصر

النيابة العامة تنشر وصايا العدل فى الإنجيل

الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟