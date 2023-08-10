ميركاتو المظاليم.. غزل المحلة يضم 3 لاعبين وبتروجت يتعاقد مع الصعيدي

واصلت أندية دوري المحترفين ودوري القسم الثاني تدعيم صفوفها باللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد حيث تعاقد غزل المحلة مع محمود غالى لاعب إنبى ووادى دجلة وبتروجيت وطنطا السابق وعلي بسيوني لاعب بني عبيد وعبد الر حيم عموري لاعب الحمام.

وتعاقد دجلة مع وليد عطية مهاجم بترول أسيوط وقام لافيينا بضم علي خالد وشهرته "روقه لاعب الوسط مواليد 2002 قادمًا من الزمالك وأحمد سعد مدافع ديروط.

وتعاقد بتروچت مع أحمد الصعيدي مهاجم إف سي زد وزميله مصطفى سلطان، وقام الجمهورية شبين بضم أبو بكر زغلول لاعب الشمس.

وتعاقد النصر للتعدين مع محمد حسين ظهير أيمن اتحاد الشرطة والعبور السابق وبابا كونيه لاعب طنطا وأبوقير للأسمدة السابق وقام منتخب السويس يتعاقد بضم فاروق خالد لاعب الألومنيوم وأمير صابر مدافع الجمهوريه شبين.

فاروق خالد أثناء التوقيع للسويس

وتعاقد الأوليمبي مع محمد حمدان لاعب المنصورة وباسم عبد العزيز مدافع الانتاج الحربي وقام دمنهور بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الهواري، بينما تعاقد الإنتاج الحربي مع محمد نبيل مدافع الاتصالات.

وأبرم مالية كفر الزيات صفقتين بضم عبدالله الرويني لاعب الأوليمبي ودمنهور السابق ومحمد عاطف حارس بورفؤاد السابق.

وتعاقد المريخ البورسعيدي مع محمد موافي ظهير أيسر بورفؤاد وأخيرًا تعاقد تيم اف سي الصاعد حديثاً للقسم الثاني مع محمد أبو جريشة لاعب السرو ومستقبل وطن.