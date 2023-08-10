الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من شريف محمد الجندي والمستشار عماد العيسوي وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9445 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، بأن التحريات التي أكدتها المراقبة للمتهم "ص.ن.ع" عاطل، مقيم بمحافظة سيناء، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمًا سيارة، تم استصدار إذن من النيابة العامة، وألقي القبض عليه.

وبتفتيشه ونفاذًا للقرار ومكان تواجد المتهم داخل السيارة محل البلاغ عثر بحوزته على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوال يحوي بداخله على 99 طربة حشيش.

بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج لتجارته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطه لمخدر الحشيش وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

إتجار فى المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العامه لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية جنايات الإسكندرية حشيش

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