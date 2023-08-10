الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات البرنامج التدريبي "للقيادات الإدارية" بجامعة المنصورة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الموحد للقيادات الإدارية للكوادر المتميزة من العاملين بجامعة المنصورة، في شتى القطاعات، والذي تم تنفيذه على مدار أسبوعين حاضر به مجموعة مميزة من المتخصصين في كل فروع الإدارة.

يأتي ذلك استمرارًا لرؤية جامعة المنصورة في تطوير قدرات منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بهم وصقل مهاراتهم وتطوير معارفهم وفق رؤية مصر "٢٠٣٠" ومواكبة للتطور العلمي الهائل في نظم الإدارة الحديثة، وتحت رعاية الدكتور  شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة.

واختتمت فعاليات البرنامج بمحاضرة متميزة من الدكتورة نيفين عبدالخالق، مدير مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة، وتابعت في شرح ضرورة تضافر الجهود في قطاعات الجامعة من أجل الاستمرار في حصد جوائز التميز المؤسسي الحكومي.

وشددت على ضرورة اهتمام كل الإداريين في الجامعة بثقل قدراتهم والتركيز على متطلبات وشروط الترشح للمشاركة في فعاليات المسابقة.

وأكدت أن الباب مفتوح لكل الكوادر الجامعية للمشاركة في الحصول على فرصة للمشاركة في جوائز مسابقة التميز الحكومي والمؤسسي  للأفراد ومجموعات العمل.

وحثَّت المتدربين على تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعلم كل الأنماط الحديثة في الإدارة وخاصة مهارات اللغة وأساسيات التحول الرقمي والحوكمة وتنمية مهارات الاتصال الفعَّال وتطوير شخصيتهم القيادية.

وأشار الدكتور السيد العيسوي، مدير إدارة التطوير الإداري بمركز تطوير الآداء، أن هناك حزمة من الحقائب التدريبية المتميزة يجري التحضير لها حاليًا، وسيتم الإعلان عنها لكل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في برامج التميز الحكومي والجودة واكتساب مهارات اللغة الإنجليزية، وأن مركز تطوير الأداء الجامعي داعم قوي لجامعة المنصورة في تطوير قدرات كل منتسبي الجامعة.

البرنامج التدريبي فعاليات المنصورة شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

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