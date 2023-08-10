الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لمليون و229 ألف مواطناً ضمن المبادرات الرئاسية بكفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

أكد  اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة “100 يوم صحة” قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد، 25 يونيو حتى 9 أغسطس 2023، لمليون و229 ألف مواطناً ما بين مبادرات رئاسية وإحالة (المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية)، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ154 ألف 467 مواطناً بالاضافة إلى تحويل 10 آلاف و464 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، تم تطعيم 395 ألف و105 أطفال  ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقدمت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة خدماتها إلى 109 آلاف و176 منتفعة، بالإضافة إلى 106 آلاف و811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 106 آلاف و765 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 119 ألف و181 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأكدت الدكتورة أمال حجاج منسق عام مبادرة 100 يوم صحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 17 ألف و907 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 383 حالة للمستشفيات لإستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على  1899 منشأة غذائية، وأخذ 486 عينة مواد غذائية وتحرير 1038 محضرًا للمنشآت المخالفة وضبط 82 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 18 ألف و964 كيلو من الأغذية المختلفة، و284 لتر سوائل، وتم المرور على 392 محطة لمياه الشرب، و93 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

السيسي الصحة المواطنين كفر الشيخ خدمات طبية

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