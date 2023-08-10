الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النزول بمجموع القبول في الثانوية العامة بدمياط لـ233 درجة

طلاب
طلاب

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، من مجموع ٢٣٨ درجة إلى مجموع ٢٣٣ درجة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للفصول المسائية للخدمات ١٨٠ درجة.

حيث جاء ذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام و وجود أماكن شاغرة ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالادارات التعليمية.

وعلى جانب آخر، فقد إعتمدت "المحافظ" تعديل تنسيق القبول ببعض مدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى وفقًا لما هو محدد بالجداول الآتية.

والتقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الخميس، مع ١٠٠ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم، بالبرنامج الصيفي التثقيفي بمساجد المحافظة، حيث جاء ذلك فى مستهل الرحلة الترفيهية التى تنظمها مديرية الاوقاف برئاسة فضيلة الشيخ محمد سلامة، حيث ستشمل زيارة مكتبة مصر العامة وزيارة مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

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تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط أحداث دمياط التعليم الثانوية العامة

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