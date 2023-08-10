الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فيضانات النرويج.. إغلاق الطرق وخطوط السكك الحديدية

النرويج
النرويج

يحاول قطاع الطوارئ التعامل مع الفيضانات القوية التي يشهدها جنوب النرويج، الخميس، وذلك في ظل استمرار عمل مروحيات الإنقاذ.

وقال مسئولون إن هناك مئات التقارير التي تفيد بوقوع أضرار ناجمة عن عواصف، إضافة لإغلاق 125 طريقًا من بينها الكثير من الطرق الرئيسية.

وطلبت الشرطة من سائقي السيارات احترام الطرق المغلقة، وتجنب القيادة في المناطق التي ضربتها الفيضانات أو الانهيارات الأرضية.

واضطرت شركة "Bane NOR"، المشغلة لخطوط السكك الحديدية، لإغلاق عدة خطوط؛ بسبب المخاطر على قضبان السكك الحديدية، وقالت إن عودة حركة القطارات لطبيعتها سوف يستغرق بعض الوقت.

يشار إلى أن الفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة أعقبت هبوب عواصف، ضربت السويد أولًا هذا الأسبوع، وبعد ذلك النرويج.

وفاضت أنهار على ضفتيها، في حين تم نقل الآلاف من المواطنين لأماكن آمنة.

وألحقت الفيضانات ضررا بالغا بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، على بعد 120 كيلومترا شمال شرق أوسلو.

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