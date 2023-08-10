غدًا.. عرض حفلة حميد الشاعرى ومحمد منير بمهرجان العلمين
تواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين عبر شاشات قنواتها المتنوعة.
وتعرض حفلة الكابو حميد الشاعري ومحمد منير حصريًا على شاشة قناة ON في الحادية عشرة من مساء غدٍ الجمعة، وهو الحفل الذي أحياه حميد الشاعري الجمعة الماضي على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جماهيري كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور.
وينقل الحفل إلى شاشة التليفزيون عبر قناة "ON" ليظهر مدى النجاح والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيًا لما حمله من أحداث بارزة، بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معًا بعد أكثر من 30 عامًا، إذ قدما خلال الحفلة عدة أغانٍ مشتركة كان أبرزها أغنية "أكيد" التي غناها سويًا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عامًا، وأعادوا غناءها في العلمين في صورتها الجديدة.
كما شارك حميد في الغناء كل من المطرب والملحن هيثم نبيل وهلا رشدي وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" التي يطرحها قريبًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.
ونشر الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وعلق عليها بالقول: "انتهينا من أغنية جديدة".
وأثنى حميد الشاعري خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة العلمين الجديدة، لتصبح رمزًا للسلام ودعمًا للسياحة والاستثمار في مصر، وأبدى سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرًا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، التى تعد من أجمل أماكن العالم.