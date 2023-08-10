الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. عرض حفلة حميد الشاعرى ومحمد منير بمهرجان العلمين

حميد الشاعري ومحمد
حميد الشاعري ومحمد منير

تواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين ‏عبر شاشات قنواتها المتنوعة.

وتعرض حفلة الكابو حميد الشاعري ومحمد منير حصريًا على ‏شاشة قناة ON في الحادية عشرة من مساء غدٍ الجمعة، وهو الحفل الذي أحياه حميد الشاعري ‏الجمعة الماضي على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جماهيري ‏كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور.‏

وينقل الحفل إلى شاشة التليفزيون عبر قناة "‏ON" ليظهر مدى النجاح ‏والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيًا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معًا بعد أكثر من ‏30 عامًا، إذ قدما خلال الحفلة عدة أغانٍ مشتركة كان أبرزها أغنية "أكيد" ‏التي غناها سويًا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عامًا، وأعادوا غناءها في ‏العلمين في صورتها الجديدة.‏

كما شارك حميد في الغناء كل من المطرب والملحن هيثم نبيل وهلا ‏رشدي وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" التي يطرحها قريبًا ‏عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان ‏‏هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.
‏ 
ونشر الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع ‏فيسبوك، وعلق عليها بالقول: "انتهينا من أغنية جديدة".
‏ 
وأثنى حميد الشاعري خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة ‏العلمين الجديدة، لتصبح رمزًا للسلام ودعمًا للسياحة والاستثمار في مصر، وأبدى ‏سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرًا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، ‏التى تعد من أجمل أماكن العالم.‏

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الكبير الكابو حميد الشاعري الملحن هيثم نبيل

الأكثر قراءة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى للحكومة بشأن الكهرباء

الشعب الجمهورى بالدقهلية يكرم 250 من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

ما خشيت منه مصر حدث في إيطاليا.. مأساة في حفل ترافيس سكوت الأخير

«رفع عليا سكينة».. المتهمة بقتل زوجها بأوسيم تعترف بالجريمة

منتخب مصر للناشئين يهزم جزر الفارو ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم

مختار نوح "يفكك" فكر الإخوان الإرهابية فى "الشاهد" الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟