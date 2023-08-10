غدًا.. عرض حفلة حميد الشاعرى ومحمد منير بمهرجان العلمين

تواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين ‏عبر شاشات قنواتها المتنوعة.

وتعرض حفلة الكابو حميد الشاعري ومحمد منير حصريًا على ‏شاشة قناة ON في الحادية عشرة من مساء غدٍ الجمعة، وهو الحفل الذي أحياه حميد الشاعري ‏الجمعة الماضي على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جماهيري ‏كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور.‏

وينقل الحفل إلى شاشة التليفزيون عبر قناة "‏ON" ليظهر مدى النجاح ‏والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيًا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معًا بعد أكثر من ‏30 عامًا، إذ قدما خلال الحفلة عدة أغانٍ مشتركة كان أبرزها أغنية "أكيد" ‏التي غناها سويًا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عامًا، وأعادوا غناءها في ‏العلمين في صورتها الجديدة.‏

كما شارك حميد في الغناء كل من المطرب والملحن هيثم نبيل وهلا ‏رشدي وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" التي يطرحها قريبًا ‏عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان ‏‏هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.

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ونشر الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع ‏فيسبوك، وعلق عليها بالقول: "انتهينا من أغنية جديدة".

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وأثنى حميد الشاعري خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة ‏العلمين الجديدة، لتصبح رمزًا للسلام ودعمًا للسياحة والاستثمار في مصر، وأبدى ‏سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرًا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، ‏التى تعد من أجمل أماكن العالم.‏