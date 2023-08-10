غدًا.. “مانشيت” يرصد مستوى الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى الأقصر

تبث قناة cbc غدًا الجمعة، حلقة خاصة من برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي الساعة الحادية عشرة مساء من صعيد مصر لرصد الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل الوحدات الطبية ومراكز ومستشفيات الأقصر.

وقبيل تسجيل الحلقة بيوم حرص القرموطي على القيام بجولة مفاجئة بصحة رئيس تحرير البرنامج، على بعض المستشفيات وذلك بعيدًا عن الكاميرات، للوقوف بأنفسهم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومدى رضاهم عنها.

وخلال تلك الجولة استقبل أسرة مريضة متواجدة داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى ايزيس للوﻻدة منذ ٨٨ يومًا، وأكد أهالي المريضة أنها لم تدفع سوى مبلغ ٣٠٠ جنيه فقط .

وأجرى الإعلامي جابر القرموطي جولة داخل الوحدات الصحية ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ورصد عن قرب مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبدأها من داخل وحدة طب أسرة "الزناقطة"، وأجرى لقاءات مع الأطباء والمواطنين الذين أبدوا رضاهم التام وسعادتهم بمنظومة التأمين الصحي التي وفرت لهم كل الخدمات الطبية مقابل اشتراك رمزي، فضلا عن النظام وتطور الخدمات ووفرة المراكز والوحدات والمستشفيات الأمر الذي سهل عليهم الانتفاع بالخدمات الطبية بسهولة ويسر.

وأكد قيادات الرعاية الصحية بالأقصر ومنهم د. أحمد حماد مدير الرعاية الأولية فرع الأقصر أن الميكنة والتحول الرقمي عنصر أساسي في منظومة التأمين الصحي الجديد لمعرفة التاريخ المرضي لكل منتفع فضلا عن متابعة حالته الصحية بانتظام، كما أكدوا أن منظومة التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي يُضاف لإنجازات الدولة، حيث وفر كل الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين، والتي وصلت خلال فترة قصيرة لـ200 ألف تدخل جراحي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، ما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار.

وأجرى القرموطي، أيضًا جولة داخل مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر بصحبة د. الطاهر صلاح مدير المستشفى، الذي أكد أن المواطنين لا يصدقون حتى الآن أن مستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر حكومية لجودة الخدمات المقدمة لهم،

كما أجرى لقاءات مع المواطنين داخل المستشفى الذين أعربوا عن سعادتهم بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تعتبر رضا المنتفعين أهم أولوياتها.

واختتم القرموطي جولته بالأقصر بلقاء جمع عددا كبيرا من أهالي قرية المادمود بالأقصر والذين أكدوا أن منظومة التأمين الصحي الجديدة من أهم الإنجازات داخل الأقصر، حيث وفرت عليهم مشقة السفر للمحافظات الأخرى لإجراء العمليات الجراحية، فضلا عن متابعة حالاتهم الصحية في سهولة ويسر مقابل اشتراك رمزي، وأيضًا العلاج والأشعة والتحاليل والتي لا تتعدى 10% من قيمتها، موجهين الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بصحة المواطن وإطلاق المبادرات الصحية والتي كان من أهمها منظومة التأمين الصحي الجديدة.



يذكر أن برنامج "مانشيت" يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة الساعة 11 مساء من كل أسبوع.. ويرأس تحريره الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج أحمد السيد.