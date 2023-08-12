الدفعة العاشرة لمخطوطات كنيسة الروم بعد تجديدها

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، مجموعة من صور الدفعة العاشرة من مكتبة الإسكندرية من ثمانية مخطوطات تم تجديدها، وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على استلامها.

وقال المطران في تعليقه على الصور إنه في أغسطس 2018 استقبل صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية، ممثلي إدارة صيانة المخطوطات في مكتبة الإسكندرية في قاعة الاجتماعات بالقاعة البطريركية بالإسكندرية، الذين أعادوا لمكتبة البطريركية الدفعة العاشرة من ثمانية مخطوطات تم تجديدها.

والتي تم الاحتفاظ بها ورقمنتها برعاية “ليفنتي” من قبرص.

هذه المخطوطات تعود إلى القرن الخامس عشر، من بينها التوقيع اليدوي "Dogmatiki"، وعمل للبطريرك الإسكندري Meletios of Pigas (+1468) وإنجيل النادرة باللغة العربية من العصر المملوكي الذي خُط في عام 1473م.

أشاد غبطة البطريرك بأعمال حفظ وترميم مخطوطات المكتبة البطريركية التي تنفذها مكتبة الإسكندرية، بفضل مساهمة “ليفنتيس”، مشيرًا إلى أن التعاون بين مكتبة بطريركية الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية يجلب نتائج مثمرة تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على تراثنا الثقافي.

يشار إلى أنه خلال زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الرسمية لمصر التقي بصاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، في النصب التذكاري لليونانيين الذين سقطوا خلال المعركة التاريخية عام 1942م بمنطقة العلمين شمال مصر.