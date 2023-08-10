القبض على المتهمين بقتل مواطن والتخلص من جثته في كرداسة

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على المتهمين بقتل مواطن وإلقاء جثته في مصرف بكرداسة، نتيجة خلافات مالية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

البداية ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمصرف في كرداسة.

بإجراء التحريات تبين أن 6 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجوه وأنهوا حياته، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.