الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أمن غذائي لـ"القاهرة الإخبارية": مخاوف من أزمة غذاء عالمية قادمة

جريدة الدستور

حذر الدكتور فاضل الزعبي، خبير الأمن الغذائي، من أزمة غذاء عالمية قادمة.

وقال، خلال مداخله عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية" من عمان، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تشكل أحد الرافدين لـ200 مليون طن في تجارة القمح عالميا علي سبيل المثال، وقد صدرت ما يقرب من 8 ملايين طن العام الماضي وفي حالة إلغاء هذه الكمية ستؤدي إلى قلق وارتفاع الأسعار في الأسواق.

وتابع أن الوضع الغذائي يتعرض لمزيد من الضغط في العالم، خاصة بعد اسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، ما دفع لارتفاع الأسعاربنسبة 4% وصلت إلى 12 و14 %، ويعتبر رقما كبيرا على ميزانيات بعض الدول.

وأكد أن العالم منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا بدأ في الاستعداد، حيث استطاعت في زيادة مخزوناتها الاستراتيجية من المواد الغذائية، ودول أخرى بدأت في الاستثمار بقطاع الزراعة.

وأختتم أن أوكرانيا ليست العامل الوحيد الذي يزيد من حدة الخطر الغذائي، فهناك التغير المناخي بمستوياته الكارثية، فعلى سبيل المثال فيضانات الصين التي تسببت في انخفاض إنتاجها وبالتالي سيكون هناك طلب من الصين على القمح، وفي فيضانات الهند أدت إلى إيقاف تدبير الأرز الأبيض وبالتالي خلق أزمة جديدة.

أوكرانيا المواد الغذائية الحرب الروسية على أوكرانيا الحرب الروسية

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