الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: اختبارات للمتقدمين للدورات التدريبية بسقارة للعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية رفع وتحسين قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة والعمل على تحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للإمكانات المتاحة وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وشدد محافظ أسيوط، على  سعي المحافظة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية لمختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري.


وأشار إلى عقد اختبارات للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية المتقدمين للدورات التدريبية المزمع عقدها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي الحالي والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للموارد البشرية واللجنة العليا لبناء القدرات بديوان عام المحافظة في وقت سابق بجميع الوحدات المحلية ودواوينها وتم تلقي واستلام الطلبات المقدمة من العاملين وإعداد كشوف المتقدمين لكل دورة.


وأوضح فتحى صلاح عامر مسئول خطة تدريب مركز سقارة بالمحافظة أن اللجنة العليا لبناء القدرات والتدريب بمحافظة أسيوط قامت بإجراء اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية لبعض البرامج التدريبية المتخصصة التي سوف تنفذ بمركز التدريب التنمية المحلية بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية موضحاً أن الاختبارات تم تنظيمها بالتنسيق مع أبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة وذلك بمركز التدريب المحافظة لعدد 12برنامج تدريبي (إعداد المدربين ، إعداد قادة المستقبل ، تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة ، لغة انجليزية ، أسياسات أستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، أسياسات لإستخدام الحاسب الآلى والأوفيس ، أسياسات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية ، إدارة المشروعات ، شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني ، برنامج الاتوكاد للرسومات الهندسية ، وأسياسات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS ، التصميم الجرافيكي والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافى والمونتاج).


وأضاف أحمد مدكور مدير مركز التدريب بالديوان العام أن الإختبارات قد تضمنت (الحاسب الألى واللغة الأنجليزية وذكاء ومعلومات عامة) إلى جانب المقابلة الشخصية وذلك لضمان اجتياز المتميزين وتصعيدهم لإجراء الاختبارات النهائية بمركز التدريب التنمية المحلية بسقارة لافتاً إلى اهتمام محافظ أسيوط بالاختبارات وتشديده بتوفير الامكانات والأجواء المناسبة مع مراعاة كافة الجوانب التنظيمية واختيار وتصعيد أفضل العناصر نظراً لأهمية منظومة التدريب وبناء القدرات علي مختلف مستوياتها الإدارية موضحاً أن البرامج التدريبية المتاحة تتسم بالتنوع والشمول لكافة الجوانب الإدارية والخدمية والأنظمة والوسائل الحديثة لتطوير المهارات الوظيفية.

IMG-20230810-WA0057
IMG-20230810-WA0057
IMG-20230810-WA0059
IMG-20230810-WA0059
IMG-20230810-WA0060
IMG-20230810-WA0060
IMG-20230810-WA0061
IMG-20230810-WA0061
IMG-20230810-WA0062
IMG-20230810-WA0062
IMG-20230810-WA0053
IMG-20230810-WA0053
IMG-20230810-WA0054
IMG-20230810-WA0054
IMG-20230810-WA0055
IMG-20230810-WA0055
IMG-20230810-WA0056
IMG-20230810-WA0056
اختبارات تحديد المستوى البرامج التدريبية المتخصصة الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاملين بالجهاز الاداري اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستويات الإدارية المقدمة للمواطنين تطوير منظومة التدريب عصام سعد محافظ أسيوط قادة المستقبل للعاملين بالوحدات المحلية

الأكثر قراءة

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

شاهد على تكوين الأرض.. أغرب جبل بركاني في العالم بالواحات البحرية

"البترول": نجاح تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والتصدير

تذكرتى: بدء حجز تذاكر ستاند أب كوميدى على قنديل فى مهرجان العلمين

رئيس بترومنت لـ"الدستور": توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية تتعامل بالجنيه

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا" بالقاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟