خلال حملات تفتيشية.. غلق وتشميع "سناتر" دروس خصوصية في بركة السبع بالمنوفية

شنت الأجهزة المعنية في محافظة المنوفية، حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في مركز بركة السبع، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز و مدينة بركة السبع و مركز الشرطة.

و شهدت مدينة بركة السبع حملة مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية المخالفة و جرى تشميع عدد منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في تواجد قيادات الوحدة المحلية لمركز و مدينة بركة السبع و قوة أمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

و أظهرت صور تواجد عشرات الطلاب، في الشوارع بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سناتر ومراكز الدروس الخصوصية في مدينة بركة السبع، و جار استكمال الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضد المخالفات التي تم رصدها من قبل اللجنة.

و أكد مصدر، صدور تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية و الأجهزة المعنية، بتتبع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، و اتخاذ إجراءات قانونية حيالها و حيال القائمين عليها، في إطار سعي الدولة لتنفيذ سيادة القانون على الجميع ومنع المخالفات.