الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضى الفلسطينية "محتلة"

البرلمان العربى
البرلمان العربى

رحب البرلمان العربي بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، والذي جاء على لسان وزيرة خارجيتها بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، بأن حكومتها ستبدأ رسميًا باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي، معتبرًا هذا القرار تطورًا مهمًا في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

ودعا البرلمان العربي أستراليا إلى تتويج هذا القرار بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد، انسجامًا مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ووقوفًا بجانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات في مواقف المجتمع الدولي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتكمن أهمية هذا القرار في أنه يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

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