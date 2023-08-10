الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: جمهور الأهلي يعاملني كنجوم هوليوود.. ولا أستطيع الخروج للأماكن العامة

كولر
كولر

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال حواره مع صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية»، عن الحضور الجماهيري في المباريات وعلاقته بجماهير القلعة الحمراء.

وقال كولر في تصريحاته، إن “المشجعين متعصبون في مصر؟، صحيح أنه يتم السماح فقط بحضور حوالي 8 آلاف متفرج في مباريات الدوري المصري والملاعب ليست ممتلئة بالجماهير، لكن هناك جو متعصب حول النادي”.

وأضاف: “هذه الأمور تجعل عملي أكثر صعوبة، إذا فزت بلقب يطالب المشجعون باللقب التالي، وليس لديك وقت للراحة، وكلما زاد نجاحنا قل بإمكاني الخروج إلى الأماكن العامة في مصر”.

وتابع: “لقد أوقفت السيارات في منتصف الطريق وخرج الناس وأخذوا صورًا معي، هناك دائمًا مجموعة من الناس حولي ويمكن أن تحدث مشاهد غريبة، عندما يعتقد الناس أنهم لن يتمكنوا من التقاط صورة أخرى”.

وواصل كولر حديثه: “على الرغم من أنهم لا يلجأون إلى العنف، إلا أنهم يمسكون بي من ذراعي، في المطار يعرفني الآن جميع الموظفين تقريبًا، ولكن ما زلت أرى أشخاصًا جددًا يرغبون في التقاط صورة معي”.

وأكمل حواره مع الصحيفة: “هل تتم معاملتي كنجم من هوليوود؟، أنا معتاد على الاهتمام في النمسا كان المشجعون يطلبون مني صورًا كثيرًا ولكن في مصر، هذا هو مستوى مختلف تمامًا”.

وأردف كولر “أن الأمور تصبح أكثر صعوبة نحن مضطرون دائمًا إلى الاستعداد للمفاجآت، ويتم تأجيل المباريات أو انطلاقها في وقت لاحق وتجعل درجات الحرارة القصوى أيضًا الحياة اليومية أكثر صعوبة خلال النهار، وتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية لذا تقام التدريبات في المساء”.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته: “تبدأ الحياة في القاهرة فقط في المساء، عندما تغرب الشمس، أيضًا تأثير كبير على التخطي ويصلي اللاعبون خمس مرات في اليوم، نحن نأخذ ذلك في الاعتبار ونؤجل التدريب لمدة عشر دقائق، ويجب أن نعيد برنامج التدريبات أيضًا خلال شهر رمضان”.

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