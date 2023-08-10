الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يبحث مع "أونوروت للتنمية" تنفيذ مشروعات لدعم السياحة

الاجتماع
الاجتماع

استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الدكتور هاني السلاموني، المدير التنفيذي لمؤسسة أونوروت للتنمية وريادة الأعمال، اليوم الخميس، بحضور الدكتور قرشي سعدي، مدير حاضنة مسار لريادة الأعمال بالجامعة.

وتناول اللقاء بحث الجانبين آليات تنفيذ مشروعين: الأول هو خلق حياة مستدامة والتوظيف اللائق، وذلك  بالتحالف مع أصحاب المصلحة في قطاع السياحة في صعيد مصر.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق سبل حياة مستدامة والوظائف اللائقة والمستدامة، وتطوير مجال ريادة الأعمال ودعم الشباب والسيدات رواد الأعمال.

كما يعمل المشروع على خلق تحالفات وشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين بقطاع السياحة في صعيد مصر؛ لدعم الابتكار في مجال ريادة الأعمال في صعيد مصر، واتباع منهجيات جديدة للنهوض وتطوير قطاع السياحة في صعيد مصر، بما يتماشى مع خطة مصر 2030، وتوجهات الدولة في دعم قطاع السياحة ورواد الأعمال الشباب والسيدات.

أما المشروع الثاني "100 فرصة"، ويهدف إلى دعم الشباب والسيدات وتطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ لمواكبة التغيرات الحالية في سوق العمل المتمثل في التحول الرقمي لأسواق وفرص العمل، والفرص المتعددة الناجمة عن هذا التحول.

ويعمل مشروع "100 فرصة" على تطوير المهارات التكنولجية للشباب والسيدات؛ لمساعدة على الانخراط في سوق العمل، وتطوير قدرتهم على الوصول إلى الوظائف الملائمة لمهاراتهم وقدراتهم، ورفع وعي الشباب والسيدات بالفرص المتاحة للعمل الحر.

جامعة الاقصر مدينة الأقصر طريق الكباش البحث العلمي التعليم

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