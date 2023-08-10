كولر يرفض رحيل محمد شريف فى الصيف رغم زيادة العرض التركى

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، فكرة التفريط في محمد شريف مهاجم الفريق، بعد وصول عرض رسمي جديد من فاتح جمرك التركي لضمه في فترة الميركاتو الصيفي.

وكشف مصدر مسئول أن الفريق التركي، رفع عرض استعارة محمد شريف من 500 ألف دولار إلى مليون دولار، لضمه لمدة موسم مع وضع بند أولوية شرائه في نهاية الموسم.

- كولر أخطر لجنة التخطيط بعدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي

وأضاف المصدر أن كولر أخطر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بعدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي خاصة في ظل النقص العددي في خط الهجوم.

وأشار المصدر إلي أن السويسري كولر، اشترط الموافقة علي رحيل أي لاعب ضم البديل السوبر له، والذي يستطيع تعويضه خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن المدير الفني اشترط الموافقة علي احتراف محمد شريف في الميركاتو الشتوي المقبل، في حالة ضم مهاجم جديد المرحلة القادمة.

كان السويسرى مارسيل كولر، قد منح لاعبي الفريق الأول، راحة سلبية لمدة 20 يومًا، على أن يعود للتدريبات يوم 24 أغسطس الجاري، بإجراء قياسات بدنية وفحوص طبية، قبل أن يبدأ فى التدريبات البدنية والسفر إلي النمسا يوم 28 الشهر الجاري حتي يوم 6 سبتمبر المقبل، خاصة بعد تحديد الاتحاد الإفريقي يوم 8 سبتمبر موعدًا لمباراة مصر وإثيوبيا بالتصفيات الإفريقية ثم يوم 12 من الشهر ذاته مواجهة تونس وديًا، بجانب سفر المحترفين للانضمام لمنتخبات بلادهم.