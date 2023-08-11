الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"العلمانية من الانتعاش إلى الانكماش".. كتاب يدرس الصراع بين الدين والعلمانية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار "قناديل للنشر والتوزيع" كتاب "العلمانية من الانتعاش إلى الانكماش.. دراسة سوسیوتاریخية للصراع بين العلمانية والدين"، للكاتب ميثاق عيدان. 

تقديم الكتاب

جاء في تقديم الكتاب: إنَّ علم الاجتماع "السوسيولوجيا" أو عمليَّة تحليل الظواهر والعمليات الاجتمَاعيَّة، لا يقدم حقائق مطلقة، أو تفسيرات كليّة، أو معالجات نهائيَّة لا يمكن دحضها، وإنّما يطرح مقاربات تأويلية ذات طابع جدلي تتشابك وتتفاعل مع السياقات السوسيوتاريخيَّة والتمثلات السوسيوثقافيَّة والأنماط المعرفيَّة المؤطرة لزمانها ومكانها، وهذا ما قد يجعلها مقاربات إشكالية في سياق التحُوّلات الاجتمَاعيَّة المصاحبة لحركة التاريخ.

من منطلق أنَّ لكلِّ حقيقة اجتمَاعيَّة طبيعتها التاريخيَّة والجغرافيَّة، لا يهدف هذا الكتاب إلى الدفاع عن النَظَريَّة العِلمانيَّة أو نقدها، وإنّما يسعى لتوضيح التحُوّلات المعرفيَّة في منهجية علم الاجتماع أثناء مقاربته للظاهرة الدينيَّة في سياق الحَدَاثَة الأوروبيَّة، وذلك من خلال تأطير الخلفيات السوسیوتاریخیة والمعرفيَّة التي أدت إلى ظهور العِلمانيَّة وتطوّرها من فكرة تنويريَّة معارضة للنظام السياسي السائد في أوروبا خلال القرن السابع عشر إلى أهم مُكوّنات النَظَريَّة الاجتمَاعيَّة في نهاية القرن التاسع عشر، قبل أن تتراجع أهميتها في نهاية القرن العشرين، بعد أنْ رفضت الأديان الركون لفكرة اعتبارها المريض المنسي في العنابر الخلفية لحركة التاريخ، وعادت لتأخذ دوراً أكبر مما كان متوقعاً لها في النشاط الاجتماعي والسياسي في عالم كان ينتظر منه أن يكون عالماً مادياً خاليّاً من الميتافيزيقيا.

من التشدد إلى الاعتدال

جدير بالذكر أن الكاتب العراقي ميثاق عيدان مؤلف الكتاب كان قد صدر له قبل خمسة أعوام عن دار الدراويش للنشر و الترجمة في بلغاريا كتاب "من التشدّد إلى الاعتدال.. ديناميكية القواعد الانتخابية للأحزاب الإسلامية"، والذي ركز فيه الكاتب على تحليل الظروف المساعدة على اعتدال الحركات الاسلامية المتشددة، وتحولها الى احزاب ديمقراطية تعددية من خلال دراسة دور القواعد الانتخابية في عمليه الاعتدال. 

طرح الكتاب فرضية أن التوجه السياسي للفئات الاجتماعية التي تشكل القواعد الانتخابية للاحزاب الإسلامية يمكن أن يساهم بشكل كبير في صياغة او إعادة صياغة الخطاب السياسي لهذه للأحزاب.

العلمانية من الانتعاش إلى الانكماش الدين والعلمانية دراسة سوسیوتاریخية للصراع ميثاق عيدان التح و لات الاجتم اعي ة المصاحبة لحركة التاريخ التشدد والاعتدال

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