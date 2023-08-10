وفاة الشاعر مدحت حسن بعد صراع مع المرض

توفى، منذ قليل، الشاعر الدكتور مدحت حسن، بعد صراع مع المرض.

وكان الشاعر كتب أثناء وجوده في المستشفى للعلاج على صفحته الشخصية على فيسبوك: "حيث لا ملاذ لك إلا الأبيض"، واعتبر رواد السوشيال ميديا هذا المنشور رثاءً، كتبه الشاعر لنفسه لشعوره بدنو أجله.

الدكتور مدحت طه حسن، أو مدحت طه، شاعر ومترجم وناقد مصري من مواليد عام 1956، تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس ومارس الكتابة والترجمة الأدبية بجانب الطب، حيث ترجم أعمالا لكبار كتاب اللغة الإنجليزية، مثل "الطفل الخامس" الفائزة بنوبل دوريس ليسنج، و"قلب الظلام" لجوزيف كونراد، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الشعرية ورواية وحيدة حتى الآن، وهي التى كتب عنها الكثير من نقاد مصر والوطن العربي أولهم كان الراحلان دكتور عبدالمتعم تليمة والناقد دكتور شاكر عبدالحميد، و"السير على الأطراف"، وهي تلك الرواية التي تسير في سرد ذاتي.