الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 395 محضرا تموينيا خلال يومين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشن حملات تموينية على مدار يومين متتاليين بالمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة  أسفرت عن تحرير 395 محضرا تموينيا تنوع ما بين 178 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و217 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى. 

من جانبه أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ، محضر جنح مركز تلا ضد صاحب محل لتعبئة زيت الطعام لحيازته كمية قدرها (384) زجاجة زيت طعام ناقص الوزن ومجهول المصدر ، ومحضرين  جنح مركز السادات وشبين الكوم  ضد أصحاب محلات بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى، ومحضر جنح بركة السبع ضد صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة لعرضه منتجات منتهية الصلاحية ، ومحضر جنح تلا ضد أصحاب مخابز بلدية لتجميعهم كمية قدرها 30 شيكارة دقيق بلدى بقصد البيع فى السوق السوداء  والتربح دون وجه حق.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ويتم ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين، وانطلاقاً من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

إحكام الرقابة علي الأسواق احتكارية أزيد من السعر الرسمي استغلال المواطنين أزيد من السعر

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