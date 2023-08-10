الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هيروين وأفيون فى حملات أمنية مكبرة

هيروين
هيروين

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتاجرى المواد المخدرة، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتاجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بإشراف اللواء شريف رءوف مساعد وزيد الداخلية، تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات- كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجراما- طبنجة صوت- ميزان حساس- مبلغ مالى- سلاح أبيض)، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرام- كمية لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى)، وضبط 6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,200 كيلوجرام- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلوجرامات- كمية لمخدر الهيروين- عدد 2120 قرصًا مخدرًا- سلاح أبيض- طبنجة- ميزان حساس- مبالغ مالية).

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 أشخاص، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات- كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى)، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية لمخدرى الهيروين والآيس "شابو"- سلاح أبيض- مبلغ مالى)، وضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الأفيون والهيروين والآيس"- دراجة نارية "دون لوحات"- ميزان حساس- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى)، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى).

وتمكنت الجهود من ضبط شخصين، "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلوجرام- مبلغ مالى، وضبط أحد الأشخاص حال وصوله للبلاد، وبحوزته 210 أقراص مخدر لعقار "ترامادول"، وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وزارة الداخلية المواد المخدرة مكافحة المخدرات

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