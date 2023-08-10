محمد عبدالرحمن لـ"الدستور": "البطة الصفرا" حقق نجاحًا كبيرًا وسعيد بالعمل مع غادة عادل

أعرب الفنان محمد عبدالرحمن، عن سعادته بردود الأفعال التي حققها فيلمه الجديد "البطة الصفرا"، لافتًا إلى أن إيرادات العمل جيدة.

وأشار عبدالرحمن لـ "الدستور"، أن العمل يُجسِّد حالة كوميدية من خلال قصة مليئة بالمفاجأت الشديدة، مؤكدًا أنه اكتشف نفسه تمثيليًا في هذا العمل.

وقال عبدالرحمن، إن العمل مليء بالنجوم الذين يحب التعاون معهم، لافتًا إلى أنه يحب التعاون مع غادة عادل، الذي تجمعه بها كيمياء كبيرة للغاية.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزي، وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصَّار، ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبدالرحمن، مع الفنانة غادة عادل، بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".