الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن بطلق نارى بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقي مواطن مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل عرس بقرية في الشرقية. 

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول مواطن مصابًا بنزيف بالمخ وإصابات متعددة، وأنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته.

توصلت التحريات التى قام بها ضباط البحث الجنائي والأمن العام إلى أن المجنى عليه من قرية سنهوت مركز منيا القمح، وأنه أثناء حضوره حفل زفاف أحد أبناء قريته أصيب بطلق ناري طائش فأرداه قتيلًا، وأنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وطلبت تكثيف التحريات حول الواقعة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية فيها من عدمه.

مواطن حفل عرس نزيف بالمخ مستشفى منيا القمح المركزى التحريات ضباط البحث الجنائي

الأكثر قراءة

شوبير يكشف حقيقة تدخل غالى ومرتجى فى قرار رحيل سيد عبدالحفيظ (فيديو)

"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ12 مواطنًا

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية في الإسكندرية

محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية لعام 2023/ 2024

وزير الداخلية يسمح لـ82 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟