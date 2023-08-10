مصرع مواطن بطلق نارى بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية

لقي مواطن مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل عرس بقرية في الشرقية.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول مواطن مصابًا بنزيف بالمخ وإصابات متعددة، وأنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته.

توصلت التحريات التى قام بها ضباط البحث الجنائي والأمن العام إلى أن المجنى عليه من قرية سنهوت مركز منيا القمح، وأنه أثناء حضوره حفل زفاف أحد أبناء قريته أصيب بطلق ناري طائش فأرداه قتيلًا، وأنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وطلبت تكثيف التحريات حول الواقعة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية فيها من عدمه.