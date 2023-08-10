الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة طنطا: نستهدف تطوير البرامج الدراسية لتأهيل الخريجين لسوق العمل

جامعة طنطا الدكتور
جامعة طنطا الدكتور محمود زكى

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، أن الجامعة تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا ودعم رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال مسارات دراسية تشمل دعم الجوانب المعرفية والمهارية.
جاء ذلك خلال إعلان رئيس الجامعة اليوم الخميس عن استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في أحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية، موضحا أن العام الجامعي الجديد يشهد إطلاق برامج أكاديمية بينية جديدة بكلية الهندسة بالجامعة منها برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية؛ وذلك لمواكبة عصر التحول الرقمي.
من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد حسين، إن البرامج المستحدثة بينية، حيث يشمل برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي تخصصي الهندسة والحاسبات والمعلومات، ويشمل برنامج الهندسة الطبية الحيوية تخصصي الهندسة والطب، مؤكدا أن صياغة اللوائح الدراسية تمت وفقا لأحدث المعايير القياسية الدولية لتواكب التطور الهائل في المجالات التكنولوجية والرقمية.
وأوضح أن البرامج المستحدثة تبدأ في استقبال الطلاب من العام الدراسي في سبتمبر المقبل وبنظام الساعات المعتمدة، حيث تشمل متطلبات التخرج دراسة الخريج 160 ساعة معتمدة، مشيرا إلى أن موافقة لجنة القطاع الهندسي والمجلس الأعلى للجامعات جاءت بعد دراسة دقيقة للإمكانات المادية والبشرية بكلية الهندسة.

ؤية مصر 2030 الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية البرامج الدراسية الاستراتيجي الاصطناعى التكنولوجية الحاسبات والمعلومات الدكتور محمود زكى

الأكثر قراءة

ملك وعبدالرحمن يعانيان "العظام الرخامى".. وطلب واحد لتخفيف المعاناة قليلًا (صور)

أضخم مسلسلات رمضان المقبل.. كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير أول مشاهد "الحشاشين"

أوسوريو يشترط التعاقد مع لاعبين جدد للاستمرار فى الزمالك

الخشت يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد وأمين رابطة جامعات العالم الإسلامي

مصرع شخص فى حادث تصادم "تريلا ونصف نقل" بطريق الإسكندرية مطروح

مصرع مسن صدمته سيارة على الطريق الزراعى الشرقى فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟