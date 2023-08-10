رئيس جامعة طنطا: نستهدف تطوير البرامج الدراسية لتأهيل الخريجين لسوق العمل

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، أن الجامعة تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا ودعم رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال مسارات دراسية تشمل دعم الجوانب المعرفية والمهارية.

جاء ذلك خلال إعلان رئيس الجامعة اليوم الخميس عن استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في أحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية، موضحا أن العام الجامعي الجديد يشهد إطلاق برامج أكاديمية بينية جديدة بكلية الهندسة بالجامعة منها برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية؛ وذلك لمواكبة عصر التحول الرقمي.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد حسين، إن البرامج المستحدثة بينية، حيث يشمل برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي تخصصي الهندسة والحاسبات والمعلومات، ويشمل برنامج الهندسة الطبية الحيوية تخصصي الهندسة والطب، مؤكدا أن صياغة اللوائح الدراسية تمت وفقا لأحدث المعايير القياسية الدولية لتواكب التطور الهائل في المجالات التكنولوجية والرقمية.

وأوضح أن البرامج المستحدثة تبدأ في استقبال الطلاب من العام الدراسي في سبتمبر المقبل وبنظام الساعات المعتمدة، حيث تشمل متطلبات التخرج دراسة الخريج 160 ساعة معتمدة، مشيرا إلى أن موافقة لجنة القطاع الهندسي والمجلس الأعلى للجامعات جاءت بعد دراسة دقيقة للإمكانات المادية والبشرية بكلية الهندسة.