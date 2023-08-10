الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

القاصة مرفت يس: "آفاق جديدة للقصة العربية" يضم 20 نصا قصصا

القاصة مرفت يس
القاصة مرفت يس

ضمن فعاليات الدورة الثانية لملتقى القصة، والذي ينظمه موقع “صدى ذاكرة القصة المصرية"، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومركز سيا الثقافي، والمقرر انطلاقه السبت المقبل، في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، صدر عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع، كتاب "آفاق جديدة للقصة العربية" إعداد الكاتبة القاصة مرفت يس، كما يضم الكتاب قراءة نقدية للقصص كتبها الناقد عادل العدوي.

وعن الكتاب، قالت القاصة مرفت يس، في تصريحات لــ“الدستور”: “مقولة ترددت، وأصبح صداها كبيراً عن زمن الرواية وفي مقابلها بدا للبعض أن هذه المقولة تبشر بموت القصة القصيرة، وبدلاً أن تقوم مؤسسة كبرى بحجم المجلس الأعلى للثقافة تشجيع استمرارية القصة، حجبت جائزتها التشجيعية عام 2007، ونتيجة لهذه السياسة الثقافية ذات الوعي الأحادي، عانت القصة، لسنوات طويلة، تهميشاً غير مبرر، حتى أن دور النشر أحجمت عن نشرها”.  

وتابعت يس: “كان لهذا صدىً مغايراً عند مبدع مخلص لفن القصة القصيرة، ورفض الانسياق كالآخرين ونهض مدافعاً عن ذلك الفن بكل ما يملك من أدواته النقدية والإبداعية. إنه الناقد والروائي سيد الوكيل”.

واستطردت: “بدأت الخطوة الأولى في عام 2018 بتأسيس موقع إلكتروني تحت عنوان صدى ذاكرة القصة المصرية، ويضم الكتاب 20 نصا قصصيا لكتاب وكاتبات من أشقائنا العرب على النحو التالي: من سوريا روعة سنبل، فدوى العبود، حنان الحلبوني، هبه شريقي، ومن العراق نبأ مسلم، مهند الخيكاني، أغصان الصالح، محمد الكريم، ومن السعودية أمل الفاران، حسين سنونة، من فلسطين شيخة حسين خيلوي، من الكويت استبرق أحمد، من اليمن سهير السمان، من ليبيا عزة المقهور، من الجزائر ليندا كامل، من المغرب عبدالقهار الحجاري، بديعة بنمراح، علي بن ساعود، عبد اللطيف النيلة، محمد امباركي”.

 

آفاق جديدة للقصة العربية
آفاق جديدة للقصة العربية
القاصة مرفت يس آفاق جديدة للقصة القصيرة يضم 20 نص قصصي صدى ذاكرة القصة المصرية الكاتب سيد الوكيل فن القصة القصيرة

مواد متعلقة

"الأستاذ من جديد".. كتاب يبرز الأثر العميق لنجيب محفوظ في ثقافتنا

صدور كتاب "بهاء طاهر.. الملتزم برفق" ضمن إصدارات ملتقى القصة الثانى

الأكثر قراءة

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

شاهد على تكوين الأرض.. أغرب جبل بركاني في العالم بالواحات البحرية

"البترول": نجاح تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والتصدير

رئيس بترومنت لـ"الدستور": توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية تتعامل بالجنيه

تذكرتى: بدء حجز تذاكر ستاند أب كوميدى على قنديل فى مهرجان العلمين

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا" بالقاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟