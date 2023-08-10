القاصة مرفت يس: "آفاق جديدة للقصة العربية" يضم 20 نصا قصصا

ضمن فعاليات الدورة الثانية لملتقى القصة، والذي ينظمه موقع “صدى ذاكرة القصة المصرية"، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومركز سيا الثقافي، والمقرر انطلاقه السبت المقبل، في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، صدر عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع، كتاب "آفاق جديدة للقصة العربية" إعداد الكاتبة القاصة مرفت يس، كما يضم الكتاب قراءة نقدية للقصص كتبها الناقد عادل العدوي.

وعن الكتاب، قالت القاصة مرفت يس، في تصريحات لــ“الدستور”: “مقولة ترددت، وأصبح صداها كبيراً عن زمن الرواية وفي مقابلها بدا للبعض أن هذه المقولة تبشر بموت القصة القصيرة، وبدلاً أن تقوم مؤسسة كبرى بحجم المجلس الأعلى للثقافة تشجيع استمرارية القصة، حجبت جائزتها التشجيعية عام 2007، ونتيجة لهذه السياسة الثقافية ذات الوعي الأحادي، عانت القصة، لسنوات طويلة، تهميشاً غير مبرر، حتى أن دور النشر أحجمت عن نشرها”.

وتابعت يس: “كان لهذا صدىً مغايراً عند مبدع مخلص لفن القصة القصيرة، ورفض الانسياق كالآخرين ونهض مدافعاً عن ذلك الفن بكل ما يملك من أدواته النقدية والإبداعية. إنه الناقد والروائي سيد الوكيل”.

واستطردت: “بدأت الخطوة الأولى في عام 2018 بتأسيس موقع إلكتروني تحت عنوان صدى ذاكرة القصة المصرية، ويضم الكتاب 20 نصا قصصيا لكتاب وكاتبات من أشقائنا العرب على النحو التالي: من سوريا روعة سنبل، فدوى العبود، حنان الحلبوني، هبه شريقي، ومن العراق نبأ مسلم، مهند الخيكاني، أغصان الصالح، محمد الكريم، ومن السعودية أمل الفاران، حسين سنونة، من فلسطين شيخة حسين خيلوي، من الكويت استبرق أحمد، من اليمن سهير السمان، من ليبيا عزة المقهور، من الجزائر ليندا كامل، من المغرب عبدالقهار الحجاري، بديعة بنمراح، علي بن ساعود، عبد اللطيف النيلة، محمد امباركي”.