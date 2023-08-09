خالد العطار يكشف أهمية الرقم القومى للعقارات والهدف من تعميمه

قال خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إنه لا بدّ أن يكون هناك رقم قومي للعقار، والذي يتم عليه العديد من التعاملات لكل وحدة حتى يكون عند تسجيل الوحدات، وإدخال المرافق سهلًا.

وأضاف العطار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية dmc، أن الرقم القومي للعقار يظل موجودًا حتى لو تم هدمه وكذلك لو كانت أرضا وتم تقسيمها، فسيتم عمل رقم آخر لها مرتبط بالرقم الأول، مؤكدا أن كل هذا بسبب حفظ الحقوق ومنع التحايل.

عملية الحصر تتم منذ عامين

وأكد أن الحصر يتم منذ عامين ونعمل مع وزارة الكهرباء، وتم وضع الخطوط الأولى فلا بد أن يكون لدينا خريطة واحدة تضم المباني والأراضي والشوارع، وهذا جزء من المشروع، مشيرًا إلى أنه تم طباعة رقم عقار تدريجي على فواتير الكهرباء لسبع محافظات.

وتابع: أنه تم عمل قانون للرقم القومي للعقارات حتى يكون الأمر قانونيًا، والمقرر عرضه على مجلسي الشيوخ والنواب.