الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقط داخل ماكينة كبس كراتين بمصنع فى 6 أكتوبر

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، إثر سقوطه داخل ماكينة كبس كراتين، مما أسفر عن إصابته ومصرعه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع أحد الأشخاص داخل مصنع في مدينة 6 أكتوبر. 

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عاملا اختل توازنه وسقط داخل ماكينة كبس كراتين، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس متهم بقتل زوجته وابنته والشروع فى قتل باقى أفراد أسرته بالهرم

خالد عباس: 20 مليار جنيه أرباح شركات العاصمة الإدارية

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

"فراق أم الدنيا".. تفاصيل حزن سائحة ترفض مغادرة مصر

فيوتشر يحصل على توقيع مدافع الأهلى

«الشرقية للدخان»: رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لـ150 مليون سيجارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟