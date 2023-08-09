مصرع عامل سقط داخل ماكينة كبس كراتين بمصنع فى 6 أكتوبر

لقى عامل مصرعه داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، إثر سقوطه داخل ماكينة كبس كراتين، مما أسفر عن إصابته ومصرعه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع أحد الأشخاص داخل مصنع في مدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عاملا اختل توازنه وسقط داخل ماكينة كبس كراتين، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.