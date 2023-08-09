دفع حياته ثمنًا لشهامته.. تفاصيل مقتل شاب أثناء فضّه لمشاجرة بالوراق

انقلبت منطقة القومية بالوراق لساحة قتال عنيفة اهتزت لها الأبدان عندما تشاجر عدد من السائقين على أولوية المرور، واشتد الأمر بينهم لحرب شوارع.

بدأ طرفا المشاجرة في إشهار الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف لفرض السيطرة على المكان، فبدأ المصابون في السقوط متأثرين بجروحهم واحدًا تلو الآخر، الأمر الذي جعل محمود نصحي، ابن منطقة القومية يهرول مسرعًا للتدخل وإيقاف نزيف الدماء الذي بدأ يسيل من طرفي المشاجرة، لكنه لم يكن يعلم أن حياته ستنتهي ثمنًا لشهامته بعدما تلقى طعنة نافذة على إثرها سقط جثة هامدة.

حاول إيقاف المشاجرة فسقط جثة هامدة

كانت عقارب الساعة تشير للواحدة مساءً، عندما اصطدمت سيارة نقل بتوك توك ليخرج السائقون من مركباتهم ويتناقشون، لكن سرعان ما احتدم النقاش بينها لمشاجرة بالأيدي والأسلحة البيضاء، ولم يستطع أحد من الأهالي التدخل لفض ذلك الشجار الذي أصبح كالحرب، لكن مع سقوط أول مصاب تدخل الشاب "محمود" لفض تلك المشاجرة، إلا أنه أصيب بطعنة وسقط على إثرها غارقًا في دمائه أمام أعين الجميع، وفقا لما ذكره والد المجني عليه في حديثه لـ"الدستور".

المجني عليه لم يكن طرفًا في المشاجرة

أضاف أن نجله لم يكن طرفا في المشاجرة، لكنه حاول إيقاف نزيف الدماء المتناثر من طرفي المشاجرة، لذلك تدخل وبدأ في إبعادهم عن بعض لكن تفاجأ بأحد أفراد المشاجرة يهرول عليه ويطعنه في صدره، معلقا: "أول ما ابني وقع على الأرض روحنا بيه للمستشفي لكن كان مات بسبب الإصابة"، مطالبا رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمه من نجله وقتله أمام أعين الجميع.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة المركز وسقوط قتيل ومصابين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائقين، بسبب أولوية المرور وتدخل أحد سكان المنطقة ويدعى "محمود نصحي" في محاولة منه لفض تلك المشاجرة؛ لكنه تلقى طعنة بسلاح أبيض على إثرها سقط جثة هامدة.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على طرفي المشاجرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.