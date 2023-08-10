مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 10-8-2023
يهتم المسلمون بأداء الصلاة في مواقيتها المحددة يوميًا، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وتختلف مواقيتها من محافظة لأخرى، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 10-8-2023.
مواعيد الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-08-09
|4:43 ص
|6:18 ص
|1:0 م
|4:37 م
|7:41 م
|9:7 م
مواعيد الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإسكندرية
|2023-08-09
|4:44 ص
|6:22 ص
|1:6 م
|4:44 م
|7:49 م
|9:15 م
|طنطــا
|2023-08-09
|4:42 ص
|6:18 ص
|1:2 م
|4:39 م
|7:44 م
|9:10 م
|المنصورة
|2023-08-09
|4:39 ص
|6:16 ص
|1:0 م
|4:38 م
|7:43 م
|9:9 م
|الزقـازيق
|2023-08-09
|4:40 ص
|6:17 ص
|1:0 م
|4:37 م
|7:42 م
|9:7 م
|أسيــوط
|2023-08-09
|4:51 ص
|6:23 ص
|1:1 م
|4:33 م
|7:38 م
|9:0 م
|سـوهاج
|2023-08-09
|4:51 ص
|6:22 ص
|12:59 م
|4:29 م
|7:35 م
|8:56 م
|بنى سويف
|2023-08-09
|4:46 ص
|6:21 ص
|1:1 م
|4:36 م
|7:41 م
|9:5 م
|المنـيـا
|2023-08-09
|4:50 ص
|6:24 ص
|1:2 م
|4:36 م
|7:41 م
|9:4 م
|قـــنا
|2023-08-09
|4:48 ص
|6:19 ص
|12:55 م
|4:25 م
|7:30 م
|8:51 م
|أســوان
|2023-08-09
|4:52 ص
|6:21 ص
|12:54 م
|4:20 م
|7:26 م
|8:45 م
|مطـروح
|2023-08-09
|4:55 ص
|6:32 ص
|1:17 م
|4:55 م
|8:0 م
|9:27 م
|الغردقـة
|2023-08-09
|4:40 ص
|6:13 ص
|12:50 م
|4:22 م
|7:27 م
|8:49 م
|الخارجـة
|2023-08-09
|4:59 ص
|6:29 ص
|1:4 م
|4:33 م
|7:39 م
|8:59 م
|الإسماعيلية
|2023-08-09
|4:37 ص
|6:14 ص
|12:56 م
|4:34 م
|7:39 م
|9:4 م
|دمياط
|2023-08-09
|4:36 ص
|6:14 ص
|12:58 م
|4:37 م
|7:42 م
|9:9 م
|السـلوم
|2023-08-09
|5:3 ص
|6:40 ص
|1:25 م
|5:4 م
|8:9 م
|9:35 م