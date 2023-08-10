مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 10-8-2023

يهتم المسلمون بأداء الصلاة في مواقيتها المحددة يوميًا، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وتختلف مواقيتها من محافظة لأخرى، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 10-8-2023.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-08-09 4:43 ص 6:18 ص 1:0 م 4:37 م 7:41 م 9:7 م

مواعيد الصلاة في المحافظات