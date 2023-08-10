الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 10-8-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بأداء الصلاة في مواقيتها المحددة يوميًا، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وتختلف مواقيتها من محافظة لأخرى، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 10-8-2023. 

مواعيد الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-08-094:43 ص6:18 ص1:0 م4:37 م7:41 م9:7 م

 

 

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مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينةالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الإسكندرية2023-08-094:44 ص6:22 ص1:6 م4:44 م7:49 م9:15 م
طنطــا2023-08-094:42 ص6:18 ص1:2 م4:39 م7:44 م9:10 م
المنصورة2023-08-094:39 ص6:16 ص1:0 م4:38 م7:43 م9:9 م
الزقـازيق2023-08-094:40 ص6:17 ص1:0 م4:37 م7:42 م9:7 م
أسيــوط2023-08-094:51 ص6:23 ص1:1 م4:33 م7:38 م9:0 م
سـوهاج2023-08-094:51 ص6:22 ص12:59 م4:29 م7:35 م8:56 م
بنى سويف2023-08-094:46 ص6:21 ص1:1 م4:36 م7:41 م9:5 م
المنـيـا2023-08-094:50 ص6:24 ص1:2 م4:36 م7:41 م9:4 م
قـــنا2023-08-094:48 ص6:19 ص12:55 م4:25 م7:30 م8:51 م
أســوان2023-08-094:52 ص6:21 ص12:54 م4:20 م7:26 م8:45 م
مطـروح2023-08-094:55 ص6:32 ص1:17 م4:55 م8:0 م9:27 م
الغردقـة2023-08-094:40 ص6:13 ص12:50 م4:22 م7:27 م8:49 م
الخارجـة2023-08-094:59 ص6:29 ص1:4 م4:33 م7:39 م8:59 م
الإسماعيلية2023-08-094:37 ص6:14 ص12:56 م4:34 م7:39 م9:4 م
دمياط2023-08-094:36 ص6:14 ص12:58 م4:37 م7:42 م9:9 م
السـلوم2023-08-095:3 ص6:40 ص1:25 م5:4 م8:9 م9:35 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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