محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات إطلاق أسبوع عاصمة الثقافة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبته الدكتورة حنان مجدي، اليوم الأربعاء، بوفد وزارة الثقافة برئاسة عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لبحث الإعداد لتنفيذ أسبوع ثقافي ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي وفي ضوء اختيارها عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

حضر الاجتماع كل من الفنان أحمد السيد، منسق الوزارة لفعاليات عاصمة الثقافة، وابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة المحافظة.

واتفق الحضور على تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، والدفع بالمكتبات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية وتنفيذ أنشطة لورش الحكي و المسرح لأبناء هذه القرى.

كما اطلع المحافظ على نتائج برنامج "ابدأ حلمك" الجاري تنفيذه لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات الغناء والتمثيل والعزف.

وبحث المحافظ، سبل الإعداد لافتتاح “قصر ثقافة موط” لإحياء الحركة الثقافية والفكرية من خلال الدور البارز لقصور الثقافة. و تنظيم ملتقى يستهدف المرأة بالمناطق الجغرافية الصحراوية.