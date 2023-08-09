فيوتشر يحصل على توقيع مدافع الأهلى

حصل مسئولو نادي فيوتشر، على توقيع محمد نصير، مدافع الأهلي الشاب لمدة 4 مواسم عقب فسخ التعاقد معه من جانب مسئولي القلعة الحمراء.

ومنح الأهلي الاستغناء الخاص بمدافع الفريق الشاب عقب خروجه من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ولعب محمد خليفة نصير في صفوف فريق الداخلية خلال الموسم المنقضي على سبيل الإعارة.

وعلى صعيد آخر، توصل مسئولو فيوتشر لاتفاق مع أحد المدربين البرتغاليين لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب السابق علي ماهر، والذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

ويصل المدرب البرتغالي خلال أيام قليلة، لبدء الاستعدادات للموسم الجديد مع فيوتشر.