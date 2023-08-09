الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سعيد حامد: «مرعي البريمو» حالة سينمائية فريدة.. تحضيراتها استغرقت 4 سنوات

سعيد حامد
سعيد حامد

أعرب المخرج سعيد حامد، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم “مرعي البريمو"، خلال أيام قليلة من عرضه. 

وقال “حامد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن “مرعي البريمو” عمل سينمائي فريد من نوعه، استغرق التحضيرله 4 سنوات.

واشار إلى أنعودته للسينما من خلال التعاون مع محمد هنيدي وغادة عادل، يمثل بالنسبة له عودة للذكريات.

مرعي البريمو 

الفيلم من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد،  وإخراج سعيد حامد.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول مرعي البريمو بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

البريمو البطيخ إطار كوميدي المخرج سعيد حامد الكوميدي إيهاب بليبل إنجي علي

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