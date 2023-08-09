«يمامة» يُصدر قرارًا بمنع تنظيم أية فعاليات دون إخطار رئاسة الوفد

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، اليوم الأربعاء، قرارًا بمنع تنظيم أية فاعلية في أي لجنة من لجان الحزب إلا بموافقة رئيس اللجنة العامة بعد اخطار رئاسة الحزب.

يأتي ذلك في ظل حالة الخلاف داخل الحزب، حول اختبار مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رئيس الوفد يشرح حملته الانتخابية لشباب الوفد بتنسيقية الأحزاب

والتقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، عددًا من شباب حزب الوفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد يمامة أن الحملة الانتخابية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية قد انطلقت داخل بيت الأمة، وشاهدنا العديد من التأييدات خلال الفترة الماضية سواء من أعضاء الهيئة العليا أو من رؤساء اللجان العامة في المحافظات أو من لجان الشباب والمرأة أو من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الحزب، وهذا يؤكد جدية الحزب في المشاركة الحقيقة في هذا الاستحقاق السياسي الكبير والمهم، والذي سيكون امتداد لتاريخ الوفد العظيم الذي سطره زعماء الوفد سعد باشا زغلول ومصطفي باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين الذي عاد بالحزب إلي الحياة السياسية من جديد.

وأشار رئيس الوفد إلي أن تمثيل الوفد الحالي لا يليق مع تاريخ حزب الوفد، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ستصب في صالح الحزب خاصة فيما يتعلق بالتمثيل في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء كانت مجلس النواب أو مجلس الشيوخ؛ لذلك المشاركة في الانتخابات الرئاسية والدفع بمرشح اجتمع عليه الوفديون، وهو رئيس الحزب أمر مهم وسنعمل على تمثيل الحزب تمثيلا جيدا.