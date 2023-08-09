وزير الرياضة يبحث الاستعدادات لاستضافة مصر رالى الدولى

بحث د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاستعدادت المتعلقة باستضافة مصر رالى "Gumball3000" الدولي، وهو حدث سنوى يقام على الطرق العامة لمسافه 3000 ميل (4800 كيلو متر) بمشاركة العديد من المشاهير الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع كل من ماكسميلين كوبر مؤسس الرالي، وأحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأعضاء الإدارة، وفريق العمل الإنجليزي القائم على التنفيذ، وكل من محمد سلام وعلى حسنى من اللجنة المنظمة المحلية.

من جانبه، أكد وزير الرياضة تنظيم الرالى على أعلى مستوى أسوة بمختلف الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها مصر على مدار العام، مشيرا إلى المتابعة مع المنظمين محليًا ودوليًا لاتمام كافة الإجراءات وتوفير كل التجهيزات لتحقيق النجاح للرالي.

ولفت إلى دور الرالي في الترويج للسياحة بمصر عن طريق رياضة السيارات، وانطلاقًا من الدور الإيجابي للسياحة الرياضية، مرحباً بمؤسس الرالي وثقة المسئولين فى إمكانيات مصر التنظيمية لهذه الفعالية الكبرى.

ومن المقرر إقامة الرالى Gumball3000 خلال شهر سبتمبر من العام المقبل، ويشارك سنويًا أكثر من 120 سائقا بسيارتهم المتميزة، حيث يسافرون عبر الطرق العامة.

وتم التخطيط لرالي Gumball3000 لعام ٢٠٢٤ بدءًا من أهرامات الجيزة في مصر، وسيمتد السباق من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ ثم إلى الأردن، ومن ثم الطيران إلى تايلاند والقيادة حتى وصوله إلى سنغافورة لحضور سباق فورمولا ١ بسنغافورة.

ونظرًا لشهرة مصر بكرة القدم، يتم التخطيط لإقامة مباراة كرة قدم خيرية في مصر عن طريق مؤسسة Gumball3000.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق في وقت قصير مع الوزارت المعنية منها "الداخلية، الآثار"، لاصدار التصريحات اللازمة، والترويج للحدث بالشكل الأمثل، إضافة إلى التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية لمرور الرالى بها فى جولته بمصر.