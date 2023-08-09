ألمانيا تسلم أوكرانيا "نظام باتريوت" للصمود أمام روسيا

أعلنت برلين أن أوكرانيا تتسلم منظومتين من طراز باتريوت من الجانب الألماني، وذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتسير دول الاتحاد الأوروبي على قدم وساق منذ بداية نشوب الحرب “الروسية ـ الأوكرانية” على تزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة من أجل محاولة الصمود أمام المعدات الروسية الثقيلة؛ لأن دول الاتحاد الأوروبي تعلم جيداً أن انتصار روسيا في هذه الحرب سيغير من موازين القوى العالمية بصورة كبيرة.