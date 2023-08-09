«حماة الوطن» يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين بالمنوفية

وقعت أمانة حزب حماة الوطن بالمنوفية برئاسة النائب أحمد بهاء شبلى، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية ويمثلها ماهر حمودة، نقيب المحامين بالمنوفية، لدعم الحياة السياسية عن طريق نشر التوعية السياسية للنهوض بالعمل السياسى وحرصًا من المؤسستين على دعم أبناء محافظة المنوفية وتحقيق طموحاتهم ورعاية مصالحهم.



ورحب شلبى بتوقيع بروتوكول التعاون مع أمانة حزب حماة الوطن بالمنوفية، مؤكدا أن المحامين لهم دور بارز على مر العصور، فى الحياة السياسية وهو ما يفسر وجود ارتباط كبير بين نقابة المحامين والعمل السياسى والحزبى بمصر.

وأشار أمين عام الحزب، إلى دور المحامين في تحقيق إصلاح تشريعى حقيقى، حيث إنهم أول من يتعامل مع القوانين والتشريعات والأجدر على قياس الأثر التشريعى واكتشاف الثغرات، ووضع تصور للتعديلات المطلوبة لإصلاح المنظومة التشريعة للمساهمة فى تحقيق العدل.



وتابع أمين عام حزب حماة الوطن بالمنوفية، أن بروتوكول التعاون يهدف الى تضافر جهود الطرفين لإعلاء ورفعة شأن المواطن المنوفى، والعمل على رفع الثقافة القانونية والسياسية لأبناء المنوفية من خلال كافة الوسائل المتاحة والفعاليات المشتركة باستخدام جميع الوسائل "المسموعة، والمكتوبة، والمرئية"؛ لتحقيق هذا الهدف، والعمل المشترك على تأهيل كوادر الكيانين لخوض غمار العمل والتمثيل السياسى فى كافة الاستحقاقات الانتخابية، والتشارك فى الفعاليات الميدانية لإعداد الكوادر السياسية وكيفية إدارة العملية الانتخابية من خلال أعضاء الكيانين.



وشدد بهاء شلبى، على أهمية هذا التعاون وما ينتج عنه من بناء وتنمية كوادر بشرية مميزة لإثراء الحياة السياسية والحزبية بمصر، خاصة أن المزاج العام الشعبى أصبح أكثر قدرة على الفرز والتمييز ويبحث عن البرامج الحزبية ودورها فى خدمة المجتمع وقدرة القائمين عليها على إحداث تغيير حقيقى وهو الواقع الذى يفرض على الأحزاب السياسية المختلفة التعامل معه، ووضع الخطط والبرامج وتنفيذ الشراكات الفعالة للوصول لنتائج ترضى المواطنين وتحقق الصالح العام للوطن.



وقال فؤاد حمودة، نقيب المحامين بالمنوفية، أن توقيع بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن أمانة المنوفية، يأتى في إطار حرص نقابة المحامين بالمنوفية علي النهوض بدورها الفعال في الحياة السياسية علي مدار تاريخ نقابة المحامين، حيث إنها لم تنفصل يومًا عن الحياة السياسية في مصر منذ إنشاء النقابة حتى الآن.



وأكد نقيب المحامين بالمنوفية، أن النقابة قدمت علي مدار تاريخها نماذج مشرفة من أبنائها تصدروا الصفوف دفاعًا عن الوطن والمواطن وزعماء قادوا الثورات ضد الاحتلال وحملت النقابة مشاعل التوعية لأبناء هذا الوطن.