الشعب الأمريكى فى انتظار من سيربح Mega Millions المقدرة بـ783.3 مليون دولار

يعيش الشعب الأمريكي في حالة من الترقب حول من سيفوز بجائزة Mega Millions، حيث بيعت تذاكر هناك بـ1.58 مليار دولار مما ينهي أسابيع من الترقب حول من سيفوز بالجائزة الكبرى.

وباع متجر بقالة Publix في شاطئ نيبتون التذكرة الفائزة، وفقًا لـFlorida Lottery. الأرقام الفائزة التي تم سحبها مساء الثلاثاء كانت: 13، 19، 20، 32، 33 والكرة الصفراء 14، وفق ما جاء بوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقد تركت رسالة تطلب التعليق الأربعاء من Publix. لم يتم إرجاع الرسائل التي تركت ليانصيب فلوريدا على الفور، قبل الفوز الكبير، كان هناك 31 رسمًا متتاليًا منذ آخر مرة فاز فيها أحدهم بالجائزة الكبرى للعبة في 18 أبريل، في تاريخ الولايات المتحدة حسب أسوشيتد بريس.

وسيذهب مبلغ 1.58 مليار دولار للفائز إذا اختار معاشًا سنويًا، يتم دفعه على مدار 30 عامًا، لكن الناس يفضلون عادة خيار المبلغ الإجمالي، والذي كان يقدر بـ783.3 مليون دولار للفوز بالجائزة الكبرى.

وأموال الجائزة تخضع للضرائب الفيدرالية، وتفرض العديد من الولايات ضريبة على أرباح اليانصيب، يسمح قانون فلوريدا الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي للفائزين بجوائز اليانصيب التي تزيد عن 250 ألف دولار بالبقاء مجهولين لمدة 90 يومًا، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لا توجد ضريبة دخل حكومية في فلوريدا.

ويتم لعب Mega Millions في 45 ولاية، وواشنطن العاصمة، وجزر فيرجن الأمريكية، وهي من الألعاب الرئيسية التي يتم لعبها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية: يبلغ عدد سكان Neptune Beach ما يزيد قليلًا عن 7000 نسمة ويقع على بعد 26 كيلومترًا شرق جاكسونفيل على ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا.