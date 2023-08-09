ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة.

‏وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29215 طنا تشمل: 6598 طن يوريا و 2965 طن رمل و 1107 أطنان أسمنت و 310 أطنان كحول 2278 طن ملح صب و 15957 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45916 طنا تشمل: 4200 طن خردة و 3302 طن كسب فول صويا و 2349 طن نواتج تقطير و 6020 طن زيت طعام و283 طن بازلاء و841 طن أبلاكاش و 16092 طن ذرة و 515 طن فول صويا و 5300 طن كسب صويا و 7014 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 488 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4416 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165035 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131391 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3525 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وكوم أبو راضى وشبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5341 شاحنة.