15 عامًا لعاطلين بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم بحدائق القبة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد 15 عامًا، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم بمنطقة حدائق القبة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا من نقطة منشية الصدر باستقبالها بلاغا من المستشفى يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات في القلب والبطن وتوفي إثر إصابته داخل المستشفى.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد الجناة أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية وجود خلافات شخصية بينهم علي مبلغ مالي حيث أعدوا له سلاحا أبيض مطواة وقتلوه.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.