الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لطيفة تطرح ثانى أغانى ألبومها الصيفى "‏mon amour‏" (فيديو)

لطيفة
لطيفة

طرحت النجمة لطيفة ثاني أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023" عبر قناتها الرسمية بموقع ‏الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "‏mon amour‏ - مون آمور"، وذلك بعد ‏تخطي أول أغاني الألبوم "طب أهو" 6 ملايين مشاهدة في فترة وجيزة.‏

أغنية "مون آمور" كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي، وقامت ‏لطيفة بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في جنوب فرنسا بمدينة موناكو، وظهرت لطيفة خلال ‏الكليب بعدة إطلالات متنوعة، وفي أجواء احتفالية مبهجة تتناسب مع كلمات وألحان الأغنية.‏

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها اختارت أغنية "‏mon amour‏"، لأن بها مصطلحات ‏جديدة على مستوى الكلمة والألحان، مضيفة أن الأغنية تحمل الكثير من البهجة والسعادة ‏والأجواء المفرحة التي تعطي طاقة إيجابية للجمهور.‏

وأشارت لطيفة إلى أن تصوير الكليب استغرق عدة أيام ليخرج في أفضل صورة، مشيرة إلى أنها دائمًا ‏تسعى لتقديم كل ما هو جديد على مستوى الكلمات والألحان، وتهتم أيضًا بالصورة بشكل كبير، ‏لأن الكليبات تؤرخ للأغاني، وهو ما يجعلها دائمًا تسعى للتنوع والابتكار في اختياراتها حتى ‏على مستوى أماكن التصوير.‏

وكانت لطيفة قد سافرت من مصر متوجهة إلى تونس منذ أيام، للاستعداد لحفلها الكبير بمهرجان ‏قرطاج الدولي يوم 13 أغسطس الجاري، لتعود إلى جمهور تونس بعد غياب طويل، ونشرت ‏بعض الصور ومقاطع الفيديو لحظة استقبال الجمهور لها في المطار وسط تفاعل كبير وترحاب ‏شديد، وفور وصولها إلى تونس، التقت النجم اللبناني راغب علامة، والتقطت معه بعض الصور ‏التذكارية، وهنأته على نجاحه في حفله بمهرجان قرطاج. ‏
وتجري لطيفة يوميًا بروفات خاصة للظهور في أفضل صورة مع جمهورها في تونس، والذي ‏يتشوق لرؤيتها ومشاركتها الغناء منذ فترة طويلة.‏

جدير بالذكر أن لطيفة انتهت من تسجيل كافة أغاني ألبومها الصيفي، وتواصل طرحها تباعًا ‏خلال الأيام المقبلة، وتقوم بتصوير عدد من الكليبات الجديدة فور عودتها إلى مصر بعد حفلها ‏بقرطاج، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، وسيتم طرح أغانيه قريبًا.‏

استقبال الجمهور أجواء احتفالية احمد مرزوق الكلمات الفيديوهات الفيديو كليب اللبناني راغب علامه

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