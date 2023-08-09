باريس سان جيرمان يبلغ نيمار وفيراتى بالبحث عن نادٍ جديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات في مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا والإيطالي ماركو فيراتي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، فإن لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، والبرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي، استدعيا نيمار وماركو فيراتي، وأبلغيهما بأن النادي لا يعتمد عليهما هذا الموسم.

وأشارت الشبكة إلى أن نيمار وفيراتي لم يتواجدا في تدريبات باريس أمس، ولم يتواجدا في اليوم الإعلامي للنادي اليوم لالتقاط الصور الرسمية الخاصة بالموسم الجديد لبطولة الدوري الفرنسي.

وأوضح التقرير أن فيراتي ونيمار لم يكنا الوحيدين الذين تم استدعائهما لإبلاغهما بعدم تواجدهما في خطط الفريق للموسم الجديد، بل أيضًا البرتغالي ريناتو سانشيز، الإسباني خوان بيرنات والفرنسي هوجو إيكتيكي، طالبين منهم جميعًا البحث عن فريق جديد لمغادرة النادي هذا الصيف.

وتابعت الشبكة أن كيليان مبابي لم يتواجد هو الآخر في جلسة الفريق التصويرية للموسم الجديد.

وذكرت الشبكة أن رغبة باريس سان جيرمان في الانفصال عن نيمار ليست شيئًا جديدًا، مؤكدةً وجود عرض قوي له من السعودية، فيما يرغب اللاعب في العودة مجددًا لـ برشلونة.