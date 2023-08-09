الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار تعرض للانهيار الجزئى بالإسكندرية

جانب من المعاينة
جانب من المعاينة

أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية، القسم الثاني، الأربعاء، معاينة لموقع العقار الذي تعرض للانهيار الجزئي يوم أمس، والكائن بناصية شارع محمود مصطفى عسل-المنشية، التابع لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقامت المستشارة منى صلاح عفيفي، القائم بعمل مدير النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة شادي السعيد، رئيس النيابة، ووائل سليمان- رئيس النيابة، ومحمد حسن- وكيل أول النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم مدير الإدارة الهندسية بحي الجمرك، ومهندس التنظيم بالمنطقة الكائن بها العقار، ومدير إدارة التدخل السريع، وسكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من طابق أرضي يضم محلات تجارية، وأربعة طوابق علوية، وغير مأهول بالسكان وقت حدوث الانهيار، كما تبين حدوث انهيار جزئي أصاب واجهة العقار وسقف الطابقين الأول والثاني علوي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

كشفت المعاينة عن أن العقار سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء القرار بهدم العقار حتى سطح الأرض لخطورته الشديدة حفاظًا على الأرواح، إلا أن القرار لم ينفذ.

وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية– القسم الثاني التحقيق، حيث قرر شادي السعيد، رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية وتكليفها بإجراء معاينة للعقار للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار الجزئي، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، مع استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي الجمرك.

جانب من المعاينة
جانب من المعاينة
جانب من المعاينة
جانب من المعاينة
نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية معاينة موقع العقار للانهيار الجزئي

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